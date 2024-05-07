Пулітцерівська премія відзначила ProPublica за громадську службу та репортажі з Верховного суду

ProPublica отримала Пулітцерівську премію за заслуги перед суспільством за свої розслідування, що викривають щедрі подарунки та безкоштовні поїздки, які мільярдери роками дарували суддям Верховного суду. Вручення Пулітцерівської премії також вшановує роботу в журналістиці в 15 різних категоріях. У цьому році є спеціальна нагорода для журналістів, які висвітлюють війну Ізраїлю та ХАМАС.