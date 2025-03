Пулітцерівська премія відзначила ProPublica за громадську службу та репортажі з Верховного суду

Некомерційний ньюзрум ProPublica отримав престижну публічну Пулітцерівську премію за розслідування Верховного суду та мільярдерів, які роками дарували подарунки та безкоштовні подорожі суддям. Також Пулітцерівська премія відзначила "мужню роботу" журналістів у секторі Газа, передає УНН із посиланням на Politico та The Hill.

Деталі

Некомерційна організація ProPublica, що підтримує інформаційний ресурс журналістських розслідувань, отримала Пулітцерівську премію за суспільні заслуги. Йдеться про серію статей про розкішні подарунки суддям Верховного суду, які викликали безпрецедентну ретельність у Верховному суді США.

Нагорода була присуджена співробітникам ProPublica за серію "Друзі суду" репортерів Джошуа Каплана, Джастіна Елліотта, Бретта Мерфі, Алекса Мієрескі та Кірстен Берг. У заяві ProPublica йдеться, що це сьома Пулітцерівська премія організації.

Довідково

Лауреатів Пулітцерівської премії 2024 року оголосив у понеділок Колумбійський університет, який адмініструє нагороди, що вважаються однією з найвищих відзнак у журналістиці та літературі. У світі розваг отримав Пулітцерівську премію Джастін Чанг, - за критику в усіх галузях за свою роботу кінокритиком у газеті Los Angeles Times, де він пропрацював майже вісім років.

На початку цього року він пішов з газети, щоб приєднатися до The New Yorker. Нагороди також супроводжуються премією у розмірі $15 000 у більшості категорій.

Важливо, що журі Пулітцерівської премії відзначило також роботу журналістів, які висвітлювали війну в секторі Газа з 7 жовтня. Зокрема їхніх колег, загиблих під час конфлікту, відзначено спеціальною нагородною.

Цього року ми відзначаємо мужню роботу журналістів і працівників ЗМІ, які висвітлюють війну в Газі. У жахливих умовах надзвичайна кількість журналістів загинула, намагаючись розповісти історію палестинців і робітників у Газі - заявили організатори 108-го видання Пулітцерівської премії під час онлайн-трансляції оголошення лауреатів цього понеділка.

New York Times і The Washington Post у понеділок отримали по три нагороди за різноманітні роботи, від війни на Близькому Сході до збройного насильства та дитячої праці, а агентство Associated Press перемогло в одній із фотографічних категорій за серію зображень, що висвітлюють міграція до США.

Нагадаємо

ЮНЕСКО в четвер вручила всесвітню премію за свободу преси World Press Freedom Prize усім палестинським журналістам, які висвітлюють війну в Газі, де Ізраїль уже понад шість місяців бореться з ХАМАС.

Минулого року відеожурналіст Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка отримали Пулітцерівську премію за знімки з Маріуполя.