ЮНЕСКО присудила премію за свободу преси всім палестинським журналістам
Київ • УНН
ЮНЕСКО присудила Всесвітню премію за свободу преси всім палестинським журналістам.
ЮНЕСКО в четвер вручила всесвітню премію за свободу преси World Press Freedom Prize усім палестинським журналістам, які висвітлюють війну в Газі, де Ізраїль уже понад шість місяців бореться з ХАМАС, пише УНН з посиланням на France 24.
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"У ці часи темряви та безнадійності ми хочемо поділитися сильним посланням солідарності та визнання тим палестинським журналістам, які висвітлюють цю кризу за таких драматичних обставин", - сказав голова міжнародного журі медіа-професіоналів Маурісіо Вейбель.
"Як людство, ми у величезному боргу перед їхньою сміливістю та прихильністю до свободи вираження думок", - зазначив він.
Генеральний директор Організації ООН з освіти, науки та культури Одрі Азуле заявила, що ця премія є "даниною мужності журналістів, які опинилися у важких та небезпечних обставинах".
Доповнення
За даними Комітету із захисту журналістів (CPJ), що базується в Нью-Йорку, з моменту початку війни в жовтні було вбито щонайменше 97 представників преси, 92 з яких були палестинцями.