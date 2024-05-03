ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам

ЮНЕСКО в четверг вручила всемирную премию за свободу прессы World Press Freedom Prize всем палестинским журналистам, которые освещают войну в Газе, где Израиль уже более шести месяцев борется с ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на France 24.

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"В эти времена темноты и безнадежности мы хотим поделиться сильным посланием солидарности и признания тем палестинским журналистам, которые освещают этот кризис при таких драматических обстоятельствах", - сказал председатель международного жюри медиа-профессионалов Маурисио Вейбель.

"Как человечество, мы в огромном долгу перед их смелостью и приверженностью к свободе выражения мнений", - отметил он.

Генеральный директор Организации ООН по образованию, науке и культуре Одри Азуле заявила, что эта премия является "данью мужеству журналистов, оказавшихся в трудных и опасных обстоятельствах".

Дополнение

По данным Комитета по защите журналистов (CPJ), базирующегося в Нью-Йорке, с момента начала войны в октябре было убито по меньшей мере 97 представителей прессы, 92 из которых были палестинцами.