Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда
За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб
Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты
Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры
Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона
Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ
Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены
Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников
ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации
Популярные
"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда
ProPublica получила Пулитцеровскую премию за заслуги перед обществом за свои расследования, изобличающие щедрые подарки и бесплатные поездки, дарованные миллиардерами годами судьям Верховного суда. Пулитцеровская премия также чествует работу в журналистике в 15 разных категориях. В этом году есть специальная награда для журналистов, освещающих войну Израиля и ХАМАС.
За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб
7 мая российско-оккупационные войска провели 64 боевых столкновения, осуществив 1 пуск ракеты, 40 авиаударов и 72 ракетных обстрела, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.
Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты
Несмотря на временное затишье, россия планирует дальнейшие операции, накапливает и собирает ракеты для потенциальных массированных обстрелов Украины, поэтому Воздушные силы Украины должны сохранять бдительность и быть готовыми к отражению воздушных атак.
Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский
Президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который подтвердил участие Финляндии в предстоящем Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты от российских кибератак, которые затрагивают обе страны.
Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона
Министр обороны Украины обсудил ситуацию на фронте, потребность в дополнительных зенитных ракетах, подготовку фортификационных сооружений, а также поблагодарил США за недавний пакет помощи во время телефонного разговора с министром обороны США.
Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ
Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного вида Вооруженных сил под названием "Силы беспилотных систем" для эффективного использования беспилотных систем в воздухе, на суше и на море для стратегического, оперативного и тактического преимущества над россией.
Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены
Украина работает над обеспечением глобального представительства и участия лидеров на предстоящем Саммите мира в Швейцарии, чтобы восстановить полную силу и эффективность Устава ООН для достижения справедливого мира.
Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников
Компания Tesla проводит масштабные увольнения на всех уровнях, включая руководителей, разработчиков программного обеспечения, сервисные службы и инженерный персонал, поскольку Илон Маск стремится сократить операционные расходы, причем сокращение рабочих мест потенциально может достичь 20% рабочей силы.
ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации
Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает введение процедур превентивной реструктуризации.