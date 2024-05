Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда

Некоммерческий ньюзрум ProPublica получил престижную публичную Пулитцеровскую премию за расследование Верховного суда и миллиардеров, которые годами дарили подарки и бесплатные путешествия судьям. Также Пулитцеровская премия отметила "мужественную работу" журналистов в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Politico и The Hill.

Детали

Некоммерческая организация ProPublica, поддерживающая информационный ресурс журналистских расследований, получила Пулитцеровскую премию за общественные заслуги. Речь идет о серии статей о роскошных подарках судьям Верховного суда, которые вызвали беспрецедентную тщательность в Верховном суде США.

Награда была присуждена сотрудникам ProPublica за серию "Друзья суда" репортеров Джошуа Каплана, Джастина Эллиотта, Бретта Мерфи, Алекса Миерески и Кирстен Берг. В заявлении ProPublica говорится, что это седьмая Пулитцеровская премия организации.

Справочно

Лауреатов Пулитцеровской премии 2024 года объявил в понедельник Колумбийский университет, который администрирует награды, считающиеся одной из самых высоких наград в журналистике и литературе. В мире развлечений получил Пулитцеровскую премию Джастин Чанг, - за критику во всех областях за свою работу кинокритиком в газете Los Angeles Times, где он проработал почти восемь лет.

В начале этого года он ушел из газеты, чтобы присоединиться к The New Yorker. Награды также сопровождаются премией в размере $15 000 в большинстве категорий.

Важно, что жюри Пулитцеровской премии отметило также работу журналистов, которые освещали войну в секторе Газа с 7 октября. В частности их коллеги, погибшие во время конфликта, отмечены специальной наградной.

В этом году мы отмечаем мужественную работу журналистов и работников СМИ, освещающих войну в Газе. В ужасных условиях чрезвычайное количество журналистов погибло, пытаясь рассказать историю палестинцев и рабочих в Газе - заявили организаторы 108-го издания Пулитцеровской премии во время онлайн-трансляции объявления лауреатов в этот понедельник.

New York Times и The Washington Post в понедельник получили по три награды за разнообразные работы, от войны на Ближнем Востоке до вооруженного насилия и детского труда, а агентство Associated Press победило в одной из фотографических категорий за серию изображений, освещающих миграцию в США.

Напомним,

ЮНЕСКО в четверг вручила всемирную премию за свободу прессы World Press Freedom Prize всем палестинским журналистам, освещающим войну в Газе, где Израиль уже более шести месяцев борется с ХАМАС.

В прошлом году видеожурналист Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка получили Пулитцеровскую премию за снимки из Мариуполя.