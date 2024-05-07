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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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30 апреля 2024, 14:32  •  430127 просмотра

Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда

ProPublica получила Пулитцеровскую премию за заслуги перед обществом за свои расследования, изобличающие щедрые подарки и бесплатные поездки, дарованные миллиардерами годами судьям Верховного суда. Пулитцеровская премия также чествует работу в журналистике в 15 разных категориях. В этом году есть специальная награда для журналистов, освещающих войну Израиля и ХАМАС.

Культура •   •  2441 просмотра
Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда

За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

7 мая российско-оккупационные войска провели 64 боевых столкновения, осуществив 1 пуск ракеты, 40 авиаударов и 72 ракетных обстрела, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.

Война •   •  4567 просмотра
За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты

Несмотря на временное затишье, россия планирует дальнейшие операции, накапливает и собирает ракеты для потенциальных массированных обстрелов Украины, поэтому Воздушные силы Украины должны сохранять бдительность и быть готовыми к отражению воздушных атак.

Война •   •  4484 просмотра
Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты

Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который подтвердил участие Финляндии в предстоящем Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.

Война •   •  5938 просмотра
Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты от российских кибератак, которые затрагивают обе страны.

политика •   •  5032 просмотра
Украина и Польша обсудили усиление сотрудничества в сфере киберзащиты - Минцифры

Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины обсудил ситуацию на фронте, потребность в дополнительных зенитных ракетах, подготовку фортификационных сооружений, а также поблагодарил США за недавний пакет помощи во время телефонного разговора с министром обороны США.

Война •   •  6256 просмотра
Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного вида Вооруженных сил под названием "Силы беспилотных систем" для эффективного использования беспилотных систем в воздухе, на суше и на море для стратегического, оперативного и тактического преимущества над россией.

Война •   •  6425 просмотра
Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

Украина работает над обеспечением глобального представительства и участия лидеров на предстоящем Саммите мира в Швейцарии, чтобы восстановить полную силу и эффективность Устава ООН для достижения справедливого мира.

политика •   •  5310 просмотра
Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены

Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников

Компания Tesla проводит масштабные увольнения на всех уровнях, включая руководителей, разработчиков программного обеспечения, сервисные службы и инженерный персонал, поскольку Илон Маск стремится сократить операционные расходы, причем сокращение рабочих мест потенциально может достичь 20% рабочей силы.

Новости Мира •   •  5037 просмотра
Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников

ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает введение процедур превентивной реструктуризации.

Экономика •   •  5398 просмотра
ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации