Вице-канцлер ФРГ Хабек пообещал Украине дальнейшую поддержку Германии

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил Украину в дальнейшей поддержке правительства ФРГ, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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"Я также здесь, чтобы дать понять собеседникам в Украине, а также людям в Украине, что поддержка Германии, как я уже сказал, будет надежной и длительной", - сказал Хабек во время своей поездки в Украину.

"Но они также этого ожидают, потому что военная ситуация на фронте требует, чтобы мы продолжали поддерживать Украину большим количеством боеприпасов и новых систем вооружения сейчас, когда давление снова растет", - указал Габек.

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