Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Германию за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракет, призвав других партнеров последовать примеру Германии в защите жизней от российских атак, что будет определять безопасность Европы на десятилетия, пишет УНН.

Уважаемый Олаф (Шольц), мы благодарны Германии за то, что она лидирует на пути и предоставляет Украине дополнительную систему Patriot и ракеты. Мы призываем всех партнеров последовать примеру Германии. Именно сейчас такое лидерство в защите человеческих жизней от российского террора определяет, будет ли безопасность и мир в Европе на десятилетия вперед - написал Зеленский в X.

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине