Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Министры рассмотрели текущее состояние дел по ряду дополнительных систем ПВО, которые могут быть переданы Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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Как сообщается, в ходе встречи Кулеба выразил благодарность Украине за решение Германии предоставить Украине дополнительную батарею "Patriot" и ракеты, а также за инициативу по поиску дополнительных систем по всему миру.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние дел по ряду дополнительных систем ПВО, которые могут быть предоставлены Украине.

"российские ракеты и беспилотники сеют хаос по украинским городам и населенным пунктам, нацеливаясь на больницы, школы, энергетические объекты и жилые кварталы. Мы должны победить российский террор, защитить человеческие жизни и обеспечить долгосрочный мир в Европе", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним,

Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot в дополнение к ранее поставленным и запланированным системам, которые помогут отражать российские воздушные удары.