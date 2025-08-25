Вице-канцлер правительства Шольца слагает мандат депутата и уходит из Бундестага: названа причина
Киев • УНН
Роберт Хабек, вице-канцлер правительства Шольца, объявил об отставке из Бундестага с 1 сентября 2025 года. Он планирует заниматься исследованиями и преподаванием за границей, стремясь дистанцироваться от берлинской политики.
Бывший министр экономики Роберт Хабек объявил, что уходит в отставку из немецкого парламента 1 сентября 2025 года. Передает УНН со ссылкой на Spiegel и Deutsche Welle.
Детали
Роберт Хабек, политик Партии зеленых, сообщил президиуму Бундестага в понедельник, что он уйдет в отставку со своего мандата в Бундестаге 1 сентября 2025 года.
Хабек занимал должность министра экономики в предыдущем правительстве и возглавлял немецкую партию "Зеленых" на федеральных выборах в качестве основного кандидата.
Spiegel напоминает, что партия экс-министра экономики в правительстве Шольца на последних выборах получила 11,6% голосов, потеряв 3,1% пункта.
Новое решение о сложении депутатского мандата Хабек объяснил желанием "дистанцироваться" и "отойти от ограничительных рамок берлинской политики". В ближайшем будущем Хабек хочет "проводить исследования, преподавать и учиться в различных зарубежных научно-исследовательских и образовательных учреждениях.
Справка
Отметим, что ранее Хабек часто обращал внимание на проблемы Украины и делал заявления в поддержку и помощь Киеву.
В мае 2022 года Хабек призвал Германию быть единой на саммите о пакете санкций против России, в вопросах нефтяного эмбарго и избавления от зависимости от ископаемого топлива РФ.
Комментируя обход Россией экономических санкций, в 2024 году Хабек пообещал бороться с этим "на европейском и немецком уровне".
В 2025 году Роберт Хабек призвал Германию и ЕС срочно предоставить миллиардную помощь Украине. Вице-канцлер настаивает на выделении 3 млрд евро для закупки систем противовоздушной обороны.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверял Украину в дальнейшей поддержке правительства ФРГ.
