Віцеканцлер Німеччини вимагає швидкого надання трьох мільярдів євро для оборони України
Київ • УНН
Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек з партії Зелених закликав Німеччину та Європу до швидкого надання мільярдів допомоги Україні. Про це він заявив на тлі скандалу між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.
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"Німеччина і Європа підтримують Україну. Ми їх не кинемо", - заявив він журналу SPIEGEL. "Одне і те саме зрозуміло: ми всі, особливо українці, хочемо миру. Як можна припускати інше щодо президента Зеленського?"
Габек також зауважив, що мир не може бути досягнутий за рахунок приниження чи диктатури, і заявив, що всі зусилля повинні бути спрямовані на забезпечення допомоги Україні у короткостроковій перспективі.
Щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні зробити все можливе в короткостроковій перспективі,
Зовсім нещодавно в уряді Німеччини виникла суперечка з приводу подальшого пакета поставок зброї Україні на суму три мільярди євро. Незадовго до Різдва канцлер Олаф Шольц (СДПН) зупинив ці плани. За словами Хабека, ці три мільярди євро мають бути виділені насамперед для того, щоб Україна могла замовити, серед іншого, протиповітряну оборону.
Воно має бути здатне захищати людські життя. Більше жодних затримок бути не повинно. Нове керівництво СДПН має змінити свою позицію з цього питання,
Окрім того, Габек підняв питання про можливість використання заморожених російських активів для боротьби з агресією Путіна, що має стати важливою частиною стратегії Європи щодо посилення безпеки на континенті.
Європа повинна робити більше для своєї безпеки. Щоб домогтися цього, необхідно зібрати всю свою рішучість і силу. Це не гра,
Нагадаємо
Глава МЗС Анналена Бербок та федеральний канцлер Олаф Шольц, після суперечки між Зеленським і Трампом у Білому домі, висловили підтримку Україні.