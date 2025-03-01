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Вицеканцлер Германии требует быстрого предоставления трех миллиардов евро для обороны Украины

Киев • УНН

 • 32605 просмотра

Роберт Габек призвал Германию и ЕС срочно предоставить миллиардную помощь Украине. Вице-канцлер настаивает на выделении 3 млрд евро для закупки систем противовоздушной обороны.

Вицеканцлер Германии требует быстрого предоставления трех миллиардов евро для обороны Украины

Вице-канцлер Германии Роберт Габек из партии Зеленых призвал Германию и Европу к быстрому предоставлению миллиардов помощи Украине. Об этом он заявил на фоне скандала между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали 

«Германия и Европа поддерживают Украину. Мы их не бросим», - заявил он журналу SPIEGEL. «Одно и то же понятно: мы все, особенно украинцы, хотим мира. Как можно предполагать другое в отношении президента Зеленского?»

Габек также отметил, что мир не может быть достигнут за счет унижения или диктатуры, и заявил, что все усилия должны быть направлены на обеспечение помощи Украине в краткосрочной перспективе. 

Чтобы обеспечить необходимую поддержку Украине, мы должны сделать все возможное в краткосрочной перспективе,

- сказал Габек.

Совсем недавно в правительстве Германии возник спор по поводу дальнейшего пакета поставок оружия Украине на сумму три миллиарда евро. Незадолго до Рождества канцлер Олаф Шольц (СДПГ) остановил эти планы. По словам Хабека, эти три миллиарда евро должны быть выделены прежде всего для того, чтобы Украина могла заказать, среди прочего, противовоздушную оборону. 

Оно должно быть способно защищать человеческие жизни. Больше никаких задержек быть не должно. Новое руководство СДПГ должно изменить свою позицию по этому вопросу,

отметил вице-канцлер Германии.

Кроме того, Габек поднял вопрос о возможности использования замороженных российских активов для борьбы с агрессией Путина, что должно стать важной частью стратегии Европы по усилению безопасности на континенте.

Европа должна делать больше для своей безопасности. Чтобы добиться этого, необходимо собрать всю свою решимость и силу. Это не игра,

- подытожил Габек.

Напомним 

Глава МИД Анналена Бербок и федеральный канцлер Олаф Шольц, после спора между Зеленским и Трампом в Белом доме, выразили поддержку Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Социал-демократическая партия Германии
Роберт Хабек
Дональд Трамп
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