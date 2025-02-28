Лідери ФРН: Україна може покластися на Європу і зокрема, - підтримку Німеччини

Після різкого обміну думками у Білому домі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, президенту України висловили підтримку представники уряду Німеччини - глава МЗС Анналена Бербок та федеральний канцлер Олаф Шольц, передає УНН.

Разом зі своїми європейськими союзниками Німеччина стоїть єдиним фронтом на боці України - і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку з боку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхнє прагнення до миру і безпеки є нашим спільним - написала Бербок на своїй сторінці у мережі Х

Суперечка Трампа із Зеленським: як Україну підтримали світові лідери

Олаф Шольц на платформі Х зазначив наступне:

Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Тому ми працюємо над спільним шляхом до тривалого і справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину - і на Європу.

Нагадаємо

Після суперечки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті, президент України достроково залишив зустріч. Політики з різних країн висловили підтримку Україні та її президенту.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Зеленський "відстоював те, що є правильним". У своєму дописі в X він підкреслив вдячність України Америці за підтримку.

Наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримує Україну та наголосив, що ніколи не потрібно плутати агресора і жертву.