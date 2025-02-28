"Ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи": Мерц відреагував на перепалку Зеленського і Трампа
Київ • УНН
Після напруженої суперечки між Зеленським і Трампом у Білому домі, європейські лідери висловили підтримку Україні. Зеленський достроково залишив зустріч через розбіжності щодо мирних переговорів.
Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримує Україну та наголосив, що ніколи не потрібно плутати агресора і жертву. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, пише УНН.
Деталі
"Шановний Володимире Зеленський, ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", - написав Мерц.
Доповнення
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
Американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, зазначивши, що в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз, а після зустрічі герой полетить назад в Україну.
Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучен Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі.