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"Ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи": Мерц відреагував на перепалку Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 26562 перегляди

Після напруженої суперечки між Зеленським і Трампом у Білому домі, європейські лідери висловили підтримку Україні. Зеленський достроково залишив зустріч через розбіжності щодо мирних переговорів.

"Ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи": Мерц відреагував на перепалку Зеленського і Трампа

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримує Україну та наголосив, що ніколи не потрібно плутати агресора і жертву. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, пише УНН.

Деталі

"Шановний Володимире Зеленський, ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", - написав Мерц.

Доповнення

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. Таку заяву він зробив у X після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, зазначивши, що в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз, а після зустрічі герой полетить назад в Україну.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучен Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Білий дім
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Дональд Туск
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