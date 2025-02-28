"Мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена": Мерц отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Киев • УНН
После напряженного спора между Зеленским и Трампом в Белом доме, европейские лидеры выразили поддержку Украине. Зеленский досрочно покинул встречу из-за разногласий по мирным переговорам.
Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает Украину и подчеркнул, что никогда не нужно путать агрессора и жертву. Такое заявление он сделал в X после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, пишет УНН.
Детали
"Уважаемый Владимир Зеленский, мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне", - написал Мерц.
Дополнение
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы не одни. Такое заявление он сделал в X после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
Американский сенатор-демократ Адам Шифф прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, отметив, что в Овальном кабинете встретились герой и трус, а после встречи герой улетит обратно в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме.