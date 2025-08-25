Віцеканцлер уряду Шольца складає мандат депутата та йде з Бундестагу: названа причина
Київ • УНН
Роберт Габек, віцеканцлер уряду Шольца, оголосив про відставку з Бундестагу з 1 вересня 2025 року. Він планує займатися дослідженнями та викладанням за кордоном, прагнучи дистанціюватися від берлінської політики.
Колишній міністр економіки Роберт Габек оголсив, що йде у відставку з німецького парламенту 1 вересня 2025 року. Передає УНН із посиланням на Spiegel та Deutsche Welle.
Деталі
Роберт Габек, політик Партії зелених, повідомив президію Бундестагу в понеділок, що він піде у відставку зі свого мандата в Бундестазі 1 вересня 2025 року.
Габек обіймав посаду міністра економіки в попередньому уряді і очолюв німецьку партію "Зелених" на федеральних виборах, як основний кандидат.
Spiegel нагадує, що партія екс-міністра економіки в уряді Шольца, на останніх виборах отримала 11,6% голосів, втративши 3,1% пункти.
Нове рішення про складання депутатського мандату, Габек пояснив бажанням "дистанціюватися" та "відійти від обмежувальних рамок берлінської політики". У найближчому майбутньому Габек хоче "проводити дослідження, викладати та навчатися в різних зарубіжних науково-дослідних та освітніх установах.
Довідково
Зазначимо, що раніше Габек часто звертав увагу на проблеми України і робив заяви на підтримку та допомогу Києву.
У травні 2022 року Габек закликав Німеччину бути єдиною на саміті про пакет санкцій проти росії, у питаннях нафтового ембарго та позбавлення залежності від викопного палива рф.
Коментуючи обхід росією економічних санкцій, у 2024 році Габек пообіцяв боротися з цим "на європейському та німецькому рівні".
У 2025 році Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запевняв Україну в подальшій підтримці уряду ФРН.
