Роберт Габек намекает на свою кандидатуру на пост канцлера Германии из-за браслета в стиле Тейлор Свифт

Вице-канцлер и министр экономики в распавшемся немецком правительстве, Роберт Габек намекнул, что будет баллотироваться как кандидат от Зеленых на пост канцлера. Об этом пишет BILD со ссылкой на пост Габека в сети Х, передает УНН.

Детали

По данным издания, он официально объявит о своем решении в пятницу во второй половине дня.

Габек распространяет изящные сообщения с намеками на социальной платформе Илона Маска X (бывший Twitter), специально для этого вернув свой профиль в этой сети после многолетнего перерыва.

После восстановления аккаунта он написал: "Вернулся навсегда". Затем объяснил свое Х-возвращение: не хотел оставлять платформу "крикунам и популистам".

Через некоторое время Габек опубликовал 11-секундное видео. В нем министр экономики сидит за письменным столом и заполняет документы. На долю секунды запястье Габека можно увидеть крупным планом. Он носит браслет дружбы, как и миллионы поклонников Тейлор Свифт. На браслете Габека написано: "Kanzler Era", что в переводе с немецкого означает „Эра канцлера".

Намек на то, что Роберт Габек объявит свою кандидатуру сегодня, также искусно спрятан. На заднем плане можно увидеть календарь. Один день обозначен красным цветом: пятница, 8 ноября. Календарь также можно увидеть крупным планом на короткий миг.

Напомним

На этой неделе в Германии распалась парламентская коалиция и правительство. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер готов распустить бундестаг для проведения досрочных выборов в марте.

Несмотря на кризис, который связывают с возвращением Трампа, Германия сохранит большую часть обещанной помощи Украине в 4 млрд евро на 2025 год даже в случае задержки бюджета. Сам Габек, как министр экономики, неоднократно заявлял о дальнейшей поддержке Украины. Он выступал за ее сохранение даже если финансовая поддержка от стран G7 в 50 млрд долларов, которые будут обеспечиваться замороженными российскими активами, не будет выделена.

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