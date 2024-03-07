Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в США призвал к большей помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Поддержка страны, подвергшейся нападению со стороны россии, "должна исходить из Европы, она должна исходить из США", заявил Хабек в среду вечером (по местному времени) в Вашингтоне. "Вот почему деньги должны быть собраны в краткосрочной перспективе для производства артиллерии, для военной поддержки и восстановления страны", - сказал он.

Хабек выразил надежду, что "американские политики, как и европейские" высвободят средства.

Дополнение

Дальнейшая помощь Украине из бюджета США сейчас блокируется в Конгрессе США.