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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 14:35  •  5340 просмотра

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Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в Вашингтон призвал США предоставить Украине больше финансовой помощи.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в США призвал к большей помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Поддержка страны, подвергшейся нападению со стороны россии, "должна исходить из Европы, она должна исходить из США", заявил Хабек в среду вечером (по местному времени) в Вашингтоне. "Вот почему деньги должны быть собраны в краткосрочной перспективе для производства артиллерии, для военной поддержки и восстановления страны", - сказал он.

Хабек выразил надежду, что "американские политики, как и европейские" высвободят средства.

Дополнение

Дальнейшая помощь Украине из бюджета США сейчас блокируется в Конгрессе США.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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