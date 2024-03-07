Віцеканцлер Німеччини закликав США збільшити допомогу Україні
Київ • УНН
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час свого візиту до Вашингтона закликав США надати Україні більше фінансової допомоги.
Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час свого візиту до США закликав до більшої допомоги Україні, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
Підтримка країни, яка зазнала нападу з боку росії, "має виходити з Європи, вона має виходити зі США", заявив Хабек у середу ввечері (за місцевим часом) у Вашингтоні. "Ось чому гроші мають бути зібрані в короткостроковій перспективі для виробництва артилерії, для військової підтримки та відновлення країни", - сказав він.
Габек висловив сподівання, що "американські політики, як і європейські" вивільнять кошти.
Доповнення
Подальша допомога Україні з бюджету США зараз блокується в Конгресі США.