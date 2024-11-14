Германия требует от своих портов не принимать российский газ - FT

Германия предупредила свои государственные газовые терминалы об отказе от любых российских грузов сжиженного природного газа после того, как она была уведомлена о запланированных поставках, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

В письме от 6 ноября, с которым ознакомилась Financial Times, министерство экономики Германии "дает указание" Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ" после того, как компания сообщила Берлину, что ее импортный объект в Брунсбюттеле должен получить российский груз в воскресенье.

Министерство заявило, что приказ был отдан для защиты "преобладающих общественных интересов" страны, призвав оператора "отказываться от поставок СПГ из россии до дальнейшего уведомления".

Потенциальная поставка происходит в то время, когда СПГ должен стать разменной монетой для ЕС и президентства Дональда Трампа, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе выдвинула идею замены российского СПГ большим импортом из США, пишет издание.

Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе до полномасштабного вторжения владимира путина в Украину в 2022 году. Когда путин прекратил поставки газа по трубопроводам в Германию и другие европейские страны, правительство канцлера Олафа Шольца поспешило найти альтернативы и построило ряд терминалов СПГ для приема поставок газа по морю.

В своем письме министерство Германии заявило, что если оно разрешит эту поставку, терминал СПГ бросит вызов самой причине, по которой он был изначально создан, - сделав Германию и ЕС в целом "независимыми от российского газа".

Но в то время, как США и Великобритания запретили российский СПГ, ЕС продолжил импортировать топливо - при этом 20 процентов топлива закупается в России, по данным Kpler, компании по сбору данных о сырьевых товарах, пишет издание.

Большинство российского СПГ было отправлено во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, из которых, по словам привлеченных компаний, они не могут выйти, если не будет введен полномасштабный запрет. Германия не импортировала российский СПГ непосредственно с момента вторжения москвы, и инструкция министерства "гарантирует, что так будет и в дальнейшем", говорится в письме.

Однако немецкая государственная энергетическая группа Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с российского экспортного объекта Ямал, и она направила почти все свои поставки на объект для импорта во Франции, согласно данным Kpler. Там СПГ регазифицируется и подается в связанную европейскую систему газопроводов. Германия начала получать трубопроводный газ из Франции в октябре 2022 года.

Министерство экономики Германии отказалось прямо комментировать письмо, добавив, что "в принципе верно, что Германия не импортирует российский газ, и [министерству экономики] также понятно, что это не должно происходить через немецкие терминалы СПГ".

Министерство возглавляет вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, чья партия "зеленых" заняла жесткую позицию в отношении путина. Данные отслеживания судов, как указано, пока не обнаружили ни одного судна, подавшего сигнал на импортный терминал в Брунсбюттеле, хотя три судна, покинувшие Ямал в последние дни, указали, что направляются в Европу.

Европейские цены на газ взлетели из-за возможных перебоев с поставками из россии - FT