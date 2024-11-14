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Европейские цены на газ взлетели из-за возможных перебоев с поставками из россии - FT

Киев  •  УНН

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Цены на газ в Европе достигли годового максимума после предупреждения OMV о возможном сбое поставок из России. Австрийская компания получила 230 млн евро по арбитражу против «Газпрома» и планирует их зачислить со счетов.

Европейские цены на газ достигли самого высокого уровня за год в четверг после того, как австрийская группа OMV предупредила о возможном сбое поставок из россии, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на европейский эталонный газ на TTF выросли на 5 процентов до 46 евро за мегаватт-час на ранних торгах в Амстердаме, прежде чем немного снизиться.

Скачок произошел после того, как OMV поздно вечером в среду предупредила о "возможной остановке поставок газа" из россии после того, как венская энергетическая и химическая группа получила 230 млн евро по решению арбитража против "Газпрома".

OMV жаловалась на "нерегулярные" поставки газа от российской компании в Германию до того, как поставки полностью прекратились в сентябре 2022 года.

OMV заявила, что "зачислит" присужденную сумму из счетов по контракту с "Газпромом" с "немедленным вступлением в силу". Однако она предупредила, что ее шаг может повлечь "ухудшение договорных отношений".

Газовый рынок Европы стал чувствительным к перебоям с поставками с тех пор, как россия начала сокращать поставки в Европу в 2021 году перед вторжением в Украину. В последние годы события, которые нарушают или угрожают нарушить мировые поставки газа, привели к резким колебаниям цен в Европе.

Австрия и Словакия по-прежнему получают российский газ через Украину благодаря транзитному соглашению, которое заканчивается в конце года. Этот маршрут является одним из двух российских маршрутов, по которым газ поступает в Европу, и составляет около 5 процентов годового импорта газа в ЕС.

Аналитики предупреждают, что объемы, проходящие по транзитному маршруту через Украину, могут сократиться почти вдвое, если "Газпром" прекратит поставки из-за решения OMV, и рынок узнает об этом через неделю.

Том Маржец-Мансер, руководитель газовой аналитики консалтинговой компании ICIS, сказал, что клиенты "Газпрома" обычно платят за поставки 20 числа месяца.

"OMV может удержать следующий платеж, который составит около 213 млн евро, но это может побудить "Газпром" немедленно прекратить этот контракт", - предупредил он.

Это заявление было сделано именно в то время, когда наступила холодная погода и увеличился спрос на газ для отопления; согласно данным поставщика отраслевых данных Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища ЕС имели чистый отбор в течение 10 дней подряд.

OMV добавила, что сможет выполнять контракты на поставки, поскольку диверсифицировала поставки газа, отказавшись от поставок из россии. Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер также написала в социальной сети X, что действия OMV "не представляют непосредственной угрозы нашей безопасности поставок".

Однако она предупредила: "Очевидно, что внезапное прекращение поставок может вызвать напряженность на газовых рынках".

SPP, крупнейший энергопоставщик в Словакии, также заявил в среду, что подписал "краткосрочный пилотный контракт на поставку природного газа" с азербайджанской государственной нефтегазовой компанией Socar накануне окончания срока действия транзитного соглашения с Украиной.

"SPP поддерживает продолжение транспортировки газа через территорию Украины, поскольку это наиболее экономически эффективное решение для наших клиентов. - говорится в сообщении. - Однако из-за высокого риска прекращения поставок газа по восточной ветке мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасные поставки газа нашим клиентам".

Добыча газа в Украине выросла в этом году на 6% - Нафтогаз14 нояб. 2024, 08:05 • 14120 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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