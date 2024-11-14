Добыча газа в Украине выросла в этом году на 6% - Нафтогаз

Нафтогаз продолжает наращивать добычу - за десять месяцев 2024 года добыли более 12,3 млрд куб. м газа, сообщили в компании в четверг, пишет УНН.

Детали

"Компании Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - продолжают наращивать добычу газа. За десять месяцев 2024 года они вместе добыли более 12,3 млрд куб. м голубого топлива. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

"Несмотря на военные действия наши специалисты продолжают бурить новые скважины и стабильно наращивать добычу газа. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать украинцам устойчивое прохождение отопительного сезона на собственном топливе", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Дополнение

Группа Нафтогаз сообщала, что запустила новую скважину с дебитом более 110 тыс. куб. м газа в сутки.