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Добыча газа в Украине выросла в этом году на 6% - Нафтогаз

Добыча газа в Украине выросла в этом году на 6% - Нафтогаз

Киев  •  УНН

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Группа Нафтогаз добыла более 12,3 млрд куб. м газа за десять месяцев 2024 года, что на 6% больше, чем в прошлом году. Компания также запустила новую скважину с суточным дебитом 110 тыс. куб. м газа.

Нафтогаз продолжает наращивать добычу - за десять месяцев 2024 года добыли более 12,3 млрд куб. м газа, сообщили в компании в четверг, пишет УНН.

Детали

"Компании Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - продолжают наращивать добычу газа. За десять месяцев 2024 года они вместе добыли более 12,3 млрд куб. м голубого топлива. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

"Несмотря на военные действия наши специалисты продолжают бурить новые скважины и стабильно наращивать добычу газа. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать украинцам устойчивое прохождение отопительного сезона на собственном топливе", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев. 

Дополнение

Группа Нафтогаз сообщала, что запустила новую скважину с дебитом более 110 тыс. куб. м газа в сутки. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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