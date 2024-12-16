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Германия будет выбирать нового канцлера: досрочные выборы запланированы на 23 февраля

Германия будет выбирать нового канцлера: досрочные выборы запланированы на 23 февраля

Киев  •  УНН

 • 1430 просмотра

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Олаф Шольц предстанет перед вотумом доверия в Бундестаге, который он вероятно проиграет из-за распада коалиции. Досрочные выборы нового канцлера запланированы на 23 февраля, главным конкурентом станет Фридрих Мерц.

Канцлер Германии Олаф Шольц предстанет перед вотумом доверия в парламенте, который, вероятно, проиграет. Это откроет путь к досрочным выборам 23 февраля, на которые уже согласились лидеры ключевых партий. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Кризис в правительстве начался 6 ноября, когда Шольц уволил министра финансов из-за споров по восстановлению экономики, после чего пробизнесовая партия FDP вышла из коалиции. Это оставило две партии центристского направления без большинства в Бундестаге. В связи с этим было решено провести досрочные выборы 23 февраля - на семь месяцев раньше, чем планировалось.

Шольц возглавляет Социал-демократическую партию (СДПГ), которая имеет 207 мест в парламенте. Его партия будет голосовать за канцлера, однако их бывшие партнеры - «Зеленые», которые имеют 117 мест, - воздержатся. В результате Шольц не сможет набрать необходимых 367 голосов большинства в 733-местном Бундестаге.

Если канцлер проиграет голосование, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен решить, распускать ли парламент. У него есть на это 21 день.

Кампания к выборам уже фактически стартовала.

Шольц заявил, что главными вопросами выборов станут инвестиции в будущее, модернизация промышленности, стабильность пенсий и поддержка мира в Украине, в то же время избегая вовлечения Германии в войну. Хотя страна стала крупнейшим поставщиком оружия для Украины в Европе, Шольц выступил против передачи дальнобойных ракет Taurus, опасаясь эскалации конфликта с Россией.

Главным оппонентом канцлера будет Фридрих Мерц из оппозиционного блока ХДС/ХСС, который призвал сосредоточиться на повышении конкурентоспособности немецкой экономики.

Партия Шольца, по последним опросам, уступает блоку Мерца, а «Зеленые» и вице-канцлер Роберт Габек также будут бороться за пост главы правительства. В то же время ультраправая партия «Альтернатива для Германии» выдвинула своего кандидата Алис Вайдель, однако другие партии отказываются сотрудничать с ней.

Вотумы доверия в Германии случаются редко: это будет лишь шестой случай со времен Второй мировой войны. Последний раз такой шаг в 2005 году сделал канцлер Герхард Шредер, что привело к победе Ангелы Меркель на досрочных выборах.

Ранее

Кандидат на пост канцлера Германии от ХДС Фридрих Мерц назвал европейскую политику Олафа Шольца «полным провалом». 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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