Шольц не обсуждал Taurus с путиным: что известно о секретных переговорах

Канцлер Германии Олаф Шольц никогда не обсуждал поставки ракет дальнего радиуса действия Taurus с российским диктатором владимиром путиным, даже во время недавнего телефонного разговора. Об этом пишет Bild, передает УНН.

По данным Bild, канцлер говорил о поставках Taurus с Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО, в частности с президентом США Джо Байденом.

Ранее Олаф Шольц неоднократно заявлял, что продолжает блокировать поставки Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, чтобы избежать эскалации и не превратить ФРГ в сторону конфликта. Как сообщили источники Bild, эту позицию канцлер повторил на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. По его словам, Taurus могут долететь до москвы и поразить там цели с точностью до "правого верхнего окна".

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Немецкая оппозиция критикует Шольца за отказ поставлять Украине ракеты Taurus. Кандидаты в канцлеры от ХДС/ХСС и "Зеленых" Фридрих Мерц и Роберт Хабек заявили, что отправили бы Киеву эти ракеты, если бы возглавили правительство.

По информации Bild, канцлер разозлился, когда Мерц сказал, что выдвинул бы Путину ультиматум: либо прекращение ударов по Украине, либо поставки Taurus. По мнению Шольца, неядерная страна не может выставлять ультиматумы ядерной.

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