В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Эти переговоры были выгодны представителям обеих стран. Об этом говорится в публикации газеты Zeit, передает УНН.

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Отмечается, что одной из тем разговора стала война в Украине. В частности, немецкий канцлер призвал российского диктатора наконец начать переговоры с целью установления "прочного и справедливого мира". Кроме того, Шольц осудил агрессивную войну рф против Украины и призвал Путина вывести свои войска.

Как пишет издание, сам факт того, что между ними состоялся разговор, приносит пользу обоим лидерам.

По сообщениям москвы, Шольц давно просил телефонного звонка. Теперь, когда переговоры с путиным наконец завершены, немецкий политик может начать предвыборную кампанию как заботливый "канцлер мира".

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Издание отмечает, что Союз Сары Вагенкхнет (BSW) уже давно отрицает статус Социал-демократической партии Германии (СДПГ) как партии мира. Однако теперь Шольц может сказать Вагенкхнет, что пока она просто болтает, он разговаривает с путиным.

Также Шольц может подать сигнал Фридриху Мерцу, что пока Мерц хочет поставить ракеты "Таурус", он тем временем уже ведет переговоры.

Но как подчеркивает Zeit, несмотря на всю ситуацию, замечает, большую пользу из этого разговора имеет непосредственно путин.

В частности, российский диктатор в течение двух с половиной лет срывал возможные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом его войска продолжали наступать. Он заявлял, что в целом готов к переговорам, но только на своих условиях.

Теперь, как пишет издание, путин может подать разговор с Шольцем как доказательство своей готовности к переговорам. Кроме того, другие европейские политики также будут вынуждены позвонить. Перед этим ожидаются переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Таким образом, почти через три года войны путин добивается прекращения огня на своих условиях.

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