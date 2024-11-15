Разговоры дают путину надежду на ослабление международной изоляции: в МИД отреагировали на разговор Шольца с российским диктатором

Сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира, а лишь дают путину надежду на ослабление международной изоляции. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий, комментируя разговор между Канцлером ФРГ и российским диктатором, передает УНН.

"Немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с путиным. Но даже если Канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира.

Долгие разговоры - это ресурс, которым путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов. Сейчас разговоры лишь дают путину надежду на ослабление международной изоляции", - заявил Тихий.

Он отметил, что нужны конкретные сильные действия, которые заставят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях.

"Конкретные действия известны - и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины", - резюмировал Тихий.

Это ящик Пандоры: Зеленский о звонке Шольца российскому диктатору путину

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.