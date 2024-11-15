Разговоры дают путину надежду на ослабление международной изоляции: в МИД отреагировали на разговор Шольца с российским диктатором
Киев • УНН
Представитель МИД Георгий Тихий прокомментировал телефонный разговор между Канцлером ФРГ и путиным. По его словам, такие разговоры только дают путину надежду на ослабление международной изоляции.
Сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира, а лишь дают путину надежду на ослабление международной изоляции. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий, комментируя разговор между Канцлером ФРГ и российским диктатором, передает УНН.
"Немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с путиным. Но даже если Канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира.
Долгие разговоры - это ресурс, которым путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов. Сейчас разговоры лишь дают путину надежду на ослабление международной изоляции", - заявил Тихий.
Он отметил, что нужны конкретные сильные действия, которые заставят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях.
"Конкретные действия известны - и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины", - резюмировал Тихий.
Это ящик Пандоры: Зеленский о звонке Шольца российскому диктатору путину15 нояб. 2024, 17:16 • 13167 просмотров
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.