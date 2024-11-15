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Это ящик Пандоры: Зеленский о звонке Шольца российскому диктатору путину

Киев  •  УНН

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Президент Украины раскритиковал телефонный разговор канцлера Германии с российским диктатором. Зеленский отметил, что "Минска-3" не будет, а Украине нужен реальный мир.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору владимиру путину - это ящик Пандоры. Глава государства также подчеркнул, что "Минска-3" не будет, а Украине нужен реальный мир, передает УНН.

"Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И это именно то, что путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию россии и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность россии ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне. Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет - нам нужен реальный мир", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным.

Шольц во время телефонного разговора с путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
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