Шольц не изменил позицию по TAURUS после нового разрешения США для Украины - пресс-секретарь
Киев • УНН
Канцлер Германии Шольц не будет пересматривать свой отказ по поставкам ракет TAURUS Украине после разрешения США на удары по РФ. Германия была заранее проинформирована о решении США.
После сообщений о разрешении США по использованию ракет по целям на территории россии канцлер Германии Олаф Шольц не видит причин для пересмотра своей позиции. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства в Берлине, сообщило tagesschau, пишет УНН.
Детали
Федеральное правительство было заранее проинформировано о шаге США, заявил спикер.
Пресс-секретарь министерства обороны ФРГ добавила, что в Украине нет вооружения, которое поставляет Германия, которое бы относилось к категории дальнобойного оружия.
Шольц, как замечает издание, принципиально отказывается от согласования и не хочет поставлять немецкие крылатые ракеты TAURUS дальностью до 500 километров.
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