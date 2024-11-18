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Шольц не изменил позицию по TAURUS после нового разрешения США для Украины - пресс-секретарь

Шольц не изменил позицию по TAURUS после нового разрешения США для Украины - пресс-секретарь

Киев  •  УНН

 • 8289 просмотра

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Канцлер Германии Шольц не будет пересматривать свой отказ по поставкам ракет TAURUS Украине после разрешения США на удары по РФ. Германия была заранее проинформирована о решении США.

После сообщений о разрешении США по использованию ракет по целям на территории россии канцлер Германии Олаф Шольц не видит причин для пересмотра своей позиции. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства в Берлине, сообщило tagesschau, пишет УНН.

Детали

Федеральное правительство было заранее проинформировано о шаге США, заявил спикер.

Пресс-секретарь министерства обороны ФРГ добавила, что в Украине нет вооружения, которое поставляет Германия, которое бы относилось к категории дальнобойного оружия.

Шольц, как замечает издание, принципиально отказывается от согласования и не хочет поставлять немецкие крылатые ракеты TAURUS дальностью до 500 километров.

Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" пообещал Украине TAURUS18 нояб. 2024, 08:26 • 14421 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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