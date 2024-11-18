Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" пообещал Украине TAURUS
Киев • УНН
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о намерении пересмотреть решение Шольца по TAURUS, если станет канцлером. Ранее аналогичное обещание дал кандидат от ХДС Фридрих Мерц.
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек пообещал в случае избрания на пост главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
О своем желании пересмотреть решение действующего канцлера Германии Олафа Шольца, выступающего против поставок TAURUS Киеву, кандидат на этот пост от партии "Союз-90"/"зеленые" заявил в интервью телеканалу ARD в воскресенье, 17 ноября.
Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.
"Поставка Taurus - это не вступление в войну" - кандидат в канцлеры Германии Мерц28 окт. 2024, 09:37 • 16816 просмотров
Олаф Шольц мотивировал отказ от поставок Украине ракет TAURUS опасностью втягивания Германии в войну. Накануне о поставках TAURUS Украине негативно высказался также глава Минобороны Германии, однопартиец Шольца по Социал-демократической партии Борис Писториус, заявив, что поставки крылатых ракет Киеву не изменят ситуацию в Украине.
Дополнение
17 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники сообщила о решении администрации Джо Байдена отменить запрет для Украины на удары вглубь россии полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. По словам собеседников NYT, речь идет об использовании ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS по целям в курской области.
Позже французская газета Le Figaro сообщила, что вслед за США запрет на удары вглубь территории рф дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow сняли Франция и Великобритания. Однако через несколько часов издание удалило эту информацию со своей онлайн-страницы.