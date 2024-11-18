Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" пообещал Украине TAURUS

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 26765 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 67495 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 117246 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 139092 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 207028 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 175052 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 162275 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144456 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 121703 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 108285 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

 • 96109 просмотра
Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

 • 100978 просмотра
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

04:35 • 48301 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 65063 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 29808 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 15440 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 207008 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 145098 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 151511 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 157525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 29808 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 65063 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 102244 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 106055 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 105379 просмотра
Актуальное
Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" пообещал Украине TAURUS

Кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" пообещал Украине TAURUS

Киев  •  УНН

 • 8419 просмотра

Read in English

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о намерении пересмотреть решение Шольца по TAURUS, если станет канцлером. Ранее аналогичное обещание дал кандидат от ХДС Фридрих Мерц.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек пообещал в случае избрания на пост главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

О своем желании пересмотреть решение действующего канцлера Германии Олафа Шольца, выступающего против поставок TAURUS Киеву, кандидат на этот пост от партии "Союз-90"/"зеленые" заявил в интервью телеканалу ARD в воскресенье, 17 ноября.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

"Поставка Taurus - это не вступление в войну" - кандидат в канцлеры Германии Мерц28 окт. 2024, 09:37 • 16816 просмотров

Олаф Шольц мотивировал отказ от поставок Украине ракет TAURUS опасностью втягивания Германии в войну. Накануне о поставках TAURUS Украине негативно высказался также глава Минобороны Германии, однопартиец Шольца по Социал-демократической партии Борис Писториус, заявив, что поставки крылатых ракет Киеву не изменят ситуацию в Украине.

Дополнение

17 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники сообщила о решении администрации Джо Байдена отменить запрет для Украины на удары вглубь россии полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. По словам собеседников NYT, речь идет об использовании ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS по целям в курской области.

Позже французская газета Le Figaro сообщила, что вслед за США запрет на удары вглубь территории рф дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow сняли Франция и Великобритания. Однако через несколько часов издание удалило эту информацию со своей онлайн-страницы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
fridrikh-mertsФридрих Мерц
robert-khabekРоберт Хабек
borys-pistoriusБорис Писториус
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS