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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Поставка Taurus - это не вступление в войну" - кандидат в канцлеры Германии Мерц

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Фридрих Мерц заявил, что поставка ракет Taurus Украине не будет означать вступление ФРГ в войну с рф. Он подчеркнул, что такие ракеты помогут Украине защититься от российской агрессии.

Кандидат в канцлеры Германии Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что поставки Украине крылатый ракет дальнего радиуса действия Taurus не будет означать, что ФРГ вступает в войну с россией, пишет Tagesschau, передает УНН

Детали

Мерц ответил на заявление члена Левой партии Германии Сары Вагенкнехт, которая является противницей предоставления Украине любой военной помощи. 

"Поставка Taurus - это не вступление в войну. Госпожа Вагенкнехт, кстати, это знает", - заявил Мерц.

Он указал, что наоборот, крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от войны россии, которая нарушает международное право.

Такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Украине оружие большей дальности, подчеркнул Мерц

"С нами не будет ни отхода от НАТО, ни отказа от помощи Украине", -добавил Мерц.

Можно вести переговоры о государственной политике, но не об этих вопросах, сказал кандидат в канцлеры.

Дополнение

В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину. Он отметил необходимость исследовать возможности достижения мира, но назвал "наивной" позицию о мирных переговорах как альтернативе поддержке Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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