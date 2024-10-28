"Поставка Taurus - это не вступление в войну" - кандидат в канцлеры Германии Мерц
Киев • УНН
Фридрих Мерц заявил, что поставка ракет Taurus Украине не будет означать вступление ФРГ в войну с рф. Он подчеркнул, что такие ракеты помогут Украине защититься от российской агрессии.
Кандидат в канцлеры Германии Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что поставки Украине крылатый ракет дальнего радиуса действия Taurus не будет означать, что ФРГ вступает в войну с россией, пишет Tagesschau, передает УНН.
Детали
Мерц ответил на заявление члена Левой партии Германии Сары Вагенкнехт, которая является противницей предоставления Украине любой военной помощи.
"Поставка Taurus - это не вступление в войну. Госпожа Вагенкнехт, кстати, это знает", - заявил Мерц.
Он указал, что наоборот, крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от войны россии, которая нарушает международное право.
Такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Украине оружие большей дальности, подчеркнул Мерц
"С нами не будет ни отхода от НАТО, ни отказа от помощи Украине", -добавил Мерц.
Можно вести переговоры о государственной политике, но не об этих вопросах, сказал кандидат в канцлеры.
Дополнение
В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину. Он отметил необходимость исследовать возможности достижения мира, но назвал "наивной" позицию о мирных переговорах как альтернативе поддержке Украины.