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Шольц вкотре відмовився поставляти Україні ракети Taurus

Шольц вкотре відмовився поставляти Україні ракети Taurus

Київ • УНН

 • 34181 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився поставляти крилаті ракети Taurus в Україну. Він наголосив на необхідності дослідити можливості досягнення миру, але назвав "наївною" позицію про мирні переговори як альтернативу підтримці України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився поставляти крилаті ракети Taurus в Україну. Про це пише німецьке видання FAZ, передає УНН.

Деталі

"Багато хто переконував мене, але я не буду доставляти крилаті ракети, які долітають до москви. Я можу і буду запевняти вас зараз у цьому: я буду дотримуватися цієї позиції", - сказав Шольц.

Також він наголосив, що необхідно розглянути варіанти досягнення миру.

"Зараз настав час дослідити, які є можливості", - зазначив Шольц.

Окрім того, канцлер ФРН відреагував на позицію ультралівих та ультраправих партій, які заявляли, що мирні переговори є альтернативою підтримці України, зазначивши, що це "наївно".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у США.

Павло Башинський

Павло Башинський

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nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
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