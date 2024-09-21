Шольц вкотре відмовився поставляти Україні ракети Taurus
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився поставляти крилаті ракети Taurus в Україну. Він наголосив на необхідності дослідити можливості досягнення миру, але назвав "наївною" позицію про мирні переговори як альтернативу підтримці України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився поставляти крилаті ракети Taurus в Україну. Про це пише німецьке видання FAZ, передає УНН.
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"Багато хто переконував мене, але я не буду доставляти крилаті ракети, які долітають до москви. Я можу і буду запевняти вас зараз у цьому: я буду дотримуватися цієї позиції", - сказав Шольц.
Також він наголосив, що необхідно розглянути варіанти досягнення миру.
"Зараз настав час дослідити, які є можливості", - зазначив Шольц.
Окрім того, канцлер ФРН відреагував на позицію ультралівих та ультраправих партій, які заявляли, що мирні переговори є альтернативою підтримці України, зазначивши, що це "наївно".
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у США.