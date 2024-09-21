Шольц в очередной раз отказался поставлять Украине ракеты Taurus
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину. Он отметил необходимость исследовать возможности достижения мира, но назвал «наивной» позицию о мирных переговорах как альтернативе поддержке Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину. Об этом пишет немецкое издание FAZ, передает УНН.
Детали
"Многие убеждали меня, но я не буду доставлять крылатые ракеты, которые долетают до москвы. Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции", - сказал Шольц.
Также он отметил, что необходимо рассмотреть варианты достижения мира.
"Сейчас пришло время исследовать, какие есть возможности", - отметил Шольц.
Кроме того, канцлер ФРГ отреагировал на позицию ультралевых и ультраправых партий, которые заявляли, что мирные переговоры являются альтернативой поддержке Украины, отметив, что это "наивно".
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в США.