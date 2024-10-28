"Постачання Taurus - це не вступ у війну" - кандидат у канцлери Німеччини Мерц
Київ • УНН
Фрідріх Мерц заявив, що постачання ракет Taurus Україні не означатиме вступ ФРН у війну з рф. Він підкреслив, що такі ракети допоможуть Україні захиститися від російської агресії.
Кандидат у канцлери Німеччини Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що постачання Україні крилатий ракет дальнього радіуса дії Taurus не буде означати, що ФРН вступає у війну з росією, пише Tagesschau, передає УНН.
Деталі
Мерц відповів на заяву членкині Лівої партії Німеччини Сари Вагенкнехт, яка є противницею надання Україні будь-якої військової допомоги.
"Постачання Taurus - це не вступ у війну. Пані Вагенкнехт, до речі, це знає", - заявив Мерц.
Він вказав, що навпаки, крилаті ракети дадуть Україні можливість захистити себе від війни росії, яка порушує міжнародне право.
Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю більшої дальності, підкреслив Мерц
"З нами не буде ні відходу від НАТО, ні відмови від допомоги Україні", -додав Мерц.
Можна вести переговори про державну політику, але не про ці питання, сказав кандидат в канцлери.
Доповнення
Наприкінці вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився поставляти крилаті ракети Taurus в Україну. Він наголосив на необхідності дослідити можливості досягнення миру, але назвав "наївною" позицію про мирні переговори як альтернативу підтримці України.