Вице-канцлер Германии не смог вылететь из Лиссабона из-за поломки нового правительственного самолета

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек не смог вылететь из Лиссабона из-за поломки самолета, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Хабек должен был возвращаться в Берлин из столицы Португалии, где он участвовал в конференции Web Summit, вечером 12 ноября. Однако вылет не состоялся из-за технической неисправности одного из двигателей правительственного лайнера Airbus 350-900, пишет издание.

Это новый самолет, который пополнил правительственный авиапарк в июне 2024 года в рамках масштабной программы модернизации.

Дополнение

Это уже не первое ЧП с авиалайнерами бундесвера, на которых летают немецкие политики. В августе 2023 года в Абу-Даби сломался самолет главы МИД ФРГ Анналены Бербок. В мае того же года она не смогла вовремя вылететь из Берлина в поездку по странам Персидского залива - также из-за технической неисправности. А у подменного самолета во время посадки в Дохе лопнуло колесо на одном из шасси.

Неоднократно ломались самолеты и у других немецких политиков: у предшественника Бербок на посту главы МИД Хайко Маса, у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, у Олафа Шольца в бытность его министром финансов ФРГ и у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.