Будущий кандидат в канцлеры Германии от Зеленых готов к коалиции со всеми партиями

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек (партия Зеленых), который заявил о планах бороться за пост канцлера, готов искать партнеров среди всех немецких партий. Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

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Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек посетил технологическую конференцию Web Summit в Лиссабоне, где заявил, что, несмотря на кризис, который переживает его страна, распавшуюся правящую коалицию и приближающиеся досрочные выборы, Германия остается одним из столпов единой Европы.

В преддверии досрочных выборов в ФРГ, которые назначены на 23 февраля, Габек ставит на диалог.

Мы не должны стесняться сотрудничества. Это основа основ демократии: люди собираются вместе, партии объединяются, ищут компромиссы и двигаются вперед - сказал он.

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Зеленые Роберта Хабека входили в так называемую "светофорную" коалицию, распавшуюся после увольнения министра финансов, лидера "Свободных демократов". Ожидается, что в ближайшие выходные Роберт Хабек выиграет внутрипартийную гонку и станет кандидатом Зеленых на пост канцлера. О своих намерениях он намекал в креативном видео в сети Х.

Также на должность канцлера будет претендовать Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза. Недавно он выступил с речью, в которой указал, что планирует решительно действовать в отношении российско-украинской войны, и поддерживая Киев, он готов выставить кремлю ультиматум.

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