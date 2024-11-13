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Будущий кандидат в канцлеры Германии от Зеленых готов к коалиции со всеми партиями

Будущий кандидат в канцлеры Германии от Зеленых готов к коалиции со всеми партиями

Киев  •  УНН

 • 2003 просмотра

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о готовности сотрудничать со всеми партиями после распада «светофорной» коалиции. Он планирует бороться за пост канцлера на досрочных выборах 23 февраля.

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек (партия Зеленых), который заявил о планах бороться за пост канцлера, готов искать партнеров среди всех немецких партий. Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек посетил технологическую конференцию Web Summit в Лиссабоне, где заявил, что, несмотря на кризис, который переживает его страна, распавшуюся правящую коалицию и приближающиеся досрочные выборы, Германия остается одним из столпов единой Европы.

В преддверии досрочных выборов в ФРГ, которые назначены на 23 февраля, Габек ставит на диалог.

Мы не должны стесняться сотрудничества. Это основа основ демократии: люди собираются вместе, партии объединяются, ищут компромиссы и двигаются вперед

- сказал он.

Добавим

Зеленые Роберта Хабека входили в так называемую "светофорную" коалицию, распавшуюся после увольнения министра финансов, лидера "Свободных демократов". Ожидается, что в ближайшие выходные Роберт Хабек выиграет внутрипартийную гонку и станет кандидатом Зеленых на пост канцлера. О своих намерениях он намекал в креативном видео в сети Х.

Также на должность канцлера будет претендовать Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза. Недавно он выступил с речью, в которой указал, что планирует решительно действовать в отношении российско-украинской войны, и поддерживая Киев, он готов выставить кремлю ультиматум.

Вице-канцлер Германии не смог вылететь из Лиссабона из-за поломки нового правительственного самолета13 нояб. 2024, 07:38 • 9745 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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