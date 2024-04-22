ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после решения о помощи США - Bloomberg

Европейский Союз примет эстафету помощи Украине после значительной поддержки со стороны США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Для Европы, которая уже предоставила Украине 150 миллиардов евро, следующим шагом будет рассмотрение требований по усилению противовоздушной обороны и вопрос принятия решения об использовании замороженных российских активов", - указывает издание.

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Европа "близка к политическому соглашению" по применению налога на сверхприбыли с этих активов, и первое взыскание начнется до 1 июля.

Министры иностранных дел стран блока сегодня будут обсуждать Украину на своей встрече, пишет издание.

"Одобрение США предоставления помощи в размере более 60 миллиардов долларов дает спасательный круг для украинских военных в сложной ситуации, хотя само оно вряд ли сможет переломить ситуацию в войне", - отмечает при этом издание.

Как пишет издание, "многое будет зависеть от того, как быстро помощь США сможет добраться до линии фронта после того, как Палата представителей одобрила военную и экономическую помощь в субботу".

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