Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что сегодня по итогам встречи министров стран ЕС можно ожидать конкретных шагов по поддержке Украины. Об этом он сказал журналистам, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Я надеюсь (да) - ответил Боррель на вопрос относительно Украины, можно ли сегодня ожидать конкретных шагов, на фоне того, как министры иностранных дел - встреча за встречей - постоянно говорят: "Нам нужно сделать больше".

Он указал, что сегодня соберутся вместе министры обороны и иностранных дел - "потому что нам нужно поставить точку относительно способности стран-членов ЕС увеличить поддержку Украины".

"Вы знаете, что мы давали много предупреждений, писем, просили посмотреть, что мы можем сделать. Нам нужно больше боеприпасов. Нам нужно больше пусковых установок, (но) пусковые установки без перехватчиков - это как пушка (или) как ружье без боеприпасов. Нам нужны оба. Надо поставить перехватчики на батареи, которые уже есть, и увеличить количество батарей. И давайте посмотрим, что могут предоставить страны-члены, потому что в Брюсселе мы (этого) не имеем, это есть у государств-членов", - сказал Боррель.

На уточнение, сколько времени нужно, чтобы активизироваться и сделать что-то больше для Украины, Верховный представитель ЕС ответил: "Посмотрите, мы работаем для Украины ежедневно, а не только в тот день, когда есть Совет ЕС. Мы готовим решения, информируем государства-члены, анализируем ситуацию, подаем запросы, видим, что они могут сделать. И не только потому, что есть Совет ЕС - и я понимаю, что это день прессы, - а чтобы поддержать Украину, мы работаем каждый день".

"И сегодня настал день для государств-членов, чтобы увидеть, что они могут сделать, какие потребности и, безусловно, способны ли они представить предложения. Но я не могу вам сказать раньше, я скажу вам после (встречи)", - подчеркнул Боррель.

ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после решения о помощи США - Bloomberg