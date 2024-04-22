Евлаш: первоочередные потребности для защиты украинского неба - это Patriot и ракеты к нему

Для того, чтобы защитить небо Украине нужны системы Patriot и ракеты к ним, а также различные крылатые ракеты для нашей авиации. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

По словам представителя Воздушных сил, Украина нуждается в системах Patriot и ракетах.

"В первую очередь нам нужны установки Patriot и ракеты к ним, поскольку ракеты - расходный материал. Нам нужны ракеты к переносным ЗРК, различных типов, поскольку их используют как на фронте, в борьбе с авиацией противника или беспилотниками, так и во время отражения атак, мобильными огневыми группами", - говорит спикер.

Также он добавил, что для нашей авиации важно иметь крылатые ракеты различных типов.

"Нам нужны крылатые ракеты для нашей авиации: Storm Shadow, SCALP, возможно таурус TAURUS и различные авиационные ракеты", - завершил он.

Напомним

Германия и ее партнеры по НАТО могут предоставить Украине семь дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для усиления ее способности противостоять российским атакам.