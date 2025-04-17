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Зеленский: Украина имела 225 систем ПВО в 1992 году, к 2019 году большинство систем куда-то делось

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Президент Зеленский заявил, что в 1992 году Украина имела 225 систем ПВО, но к 2019 году их количество уменьшилось до около 60. Большинство исчезло в период с 2000 по 2019 годы.

Зеленский: Украина имела 225 систем ПВО в 1992 году, к 2019 году большинство систем куда-то делось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины в 1992 году было 225 систем ПВО. К 2019 году их осталось около 60. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Вооруженные силы Украины уничтожают много ПВО врага. С-400 и другие. И реально уничтожают. Это сложная работа, это правильный результат, очень правильная работа. Вы знаете, 225 систем в Украине было в 1992 году. В 2019 году было около 60. Большинство систем куда-то делось в период с 2000 по 2019 год. До 2000 года у Украины из 225 осталось 168-169, то есть было уже меньше, но было 170 систем. И за следующие годы до 2019 у нас осталось около 60. К чему я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Для чего? Для того, чтобы понять, какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам также

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США не менее 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Вооруженные силы Украины
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