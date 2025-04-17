Зеленський: Україна мала 225 систем ППО у 1992 році, до 2019 року більшість систем кудись поділась

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна у 1992 році мала 225 систем ППО. До 2019 року їх залишилося близько 60. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Збройні сили України знищують багато ППО ворога. С-400 та інші. І реально знищують. Це складна робота, це правильний результат, дуже правильна робота. Ви знаєте, 225 систем в Україні було у 1992 році. В 2019 році було близько 60. Більшість систем кудись ділось в період з 2000 до 2019 рік. До 2000 року у України з 225 залишилось 168-169, тобто було вже менше, але було 170 систем. І за наступні роки до 2019 у нас залишилось близько 60. До чого я це говорю? Я про те, що ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який захист у росіян. Тому що наші системи продавалися не тільки на Близький схід, але і росіянам також