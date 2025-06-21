"Даже мысли нет отказаться": в армейской авиации объяснили, почему Украина должна модернизировать советскую технику

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
07:00 • 14742 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 34205 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 75048 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 154525 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 84646 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 93739 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 87276 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 69602 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 46125 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 38665 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.2м/с
70%
752мм
Популярные новости
По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога: что известно21 июня, 00:15 • 16294 просмотра
Израиль ликвидировал командира БПЛА, который атаковал Израиль сотни раз03:34 • 15627 просмотра
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток (видео)04:26 • 16487 просмотра
Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО05:27 • 13051 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 13092 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года07:00 • 14716 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 154496 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 84502 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 133557 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 134421 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения07:34 • 5680 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 13077 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 24415 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 33078 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 38321 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

"Даже мысли нет отказаться": в армейской авиации объяснили, почему Украина должна модернизировать советскую технику

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В армейской авиации объяснили, почему Украина должна модернизировать советскую технику.

"Даже мысли нет отказаться": в армейской авиации объяснили, почему Украина должна модернизировать советскую технику

Украина пока не имеет возможности полностью отказаться от использования советской авиационной техники и в дальнейшем будет модернизировать ее для поддержания боевых возможностей, ведь, несмотря на поставки западных образцов, боевых задач не становится меньше. Об этом рассказал командующий армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков во время круглого стола "Импортозамещение в авиационной отрасли Украины: вызовы и возможности", пишет УНН

Детали

Стоит отметить, что значительная часть авиационной техники, которая сейчас используется в Украине - около 90%, - имеет советское происхождение. Речь идет прежде всего о вертолетах Ми-8, Ми-17, самолетах Антонова. 

Павел Бардаков отметил, что пока Украина даже не рассматривает вариант отказа от советской техники.

"Даже такой мысли нет, чтобы отказаться. Как мы можем отказаться? Пришли F-16, пришли Mirage. Все равно работают все вместе. И МиГ-29, Су-27. Все летают. Потому что задач не будет меньше", - отметил он.

По его словам, Украина параллельно идет двумя путями: во-первых, это получение иностранной авиатехники, которое является стратегическим и неотвратимым, но требует значительного времени и ресурсов. Во-вторых, это поддержание в боеготовности имеющегося советского парка, его техническое обслуживание и модернизация.

"Второй путь - это поддержание нашей авиационной техники советской, которая нам осталась от советского союза. Поддерживать в максимальной боевой готовности, модернизировать ее, ставить на нее современные системы обороны, современные системы вооружения, навигации, связи и так далее. Потому что, по нашим расчетам, некоторая техника, которую мы получили, еще продержится 10-15 лет", - пояснил Бардаков.

Он добавил, что поддержание боеготовности авиационной техники включает поиск и закупку запчастей за рубежом, импортозамещение, производство деталей силами украинских заводов и даже "каннибализацию" - снятие отдельных элементов с других вертолетов. По словам Бардакова, главное - чтобы техника была исправна и могла эффективно выполнять задачи.

Напомним

Два украинских вертолета Ми-8МТ, модернизированные компанией "МС Авиа-Грейд" в рамках государственного контракта, сейчас рискуют вернуться в войска без боевого оборудования. После передачи машин на капремонт установленное вооружение было демонтировано, а впоследствии арестовано по решению суда - несмотря на то, что техника соответствовала действующим украинским стандартам. Компанию-исполнителя к рекламационным процедурам не допустили, что делает невозможным выполнение гарантий. Причиной признания оборудования "неаутентичным" стало сравнение его с советско-российскими ГОСТами, а не с украинскими техническими условиями. Ситуация вызвала значительный резонанс из-за угрозы потери боеспособности техники во время войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономика
Дассо Мираж 2000
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27
Ми-8
Украина
F-16 Fighting Falcon
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9