"Даже мысли нет отказаться": в армейской авиации объяснили, почему Украина должна модернизировать советскую технику

Украина пока не имеет возможности полностью отказаться от использования советской авиационной техники и в дальнейшем будет модернизировать ее для поддержания боевых возможностей, ведь, несмотря на поставки западных образцов, боевых задач не становится меньше. Об этом рассказал командующий армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков во время круглого стола "Импортозамещение в авиационной отрасли Украины: вызовы и возможности", пишет УНН.

Детали

Стоит отметить, что значительная часть авиационной техники, которая сейчас используется в Украине - около 90%, - имеет советское происхождение. Речь идет прежде всего о вертолетах Ми-8, Ми-17, самолетах Антонова.

Павел Бардаков отметил, что пока Украина даже не рассматривает вариант отказа от советской техники.

"Даже такой мысли нет, чтобы отказаться. Как мы можем отказаться? Пришли F-16, пришли Mirage. Все равно работают все вместе. И МиГ-29, Су-27. Все летают. Потому что задач не будет меньше", - отметил он.

По его словам, Украина параллельно идет двумя путями: во-первых, это получение иностранной авиатехники, которое является стратегическим и неотвратимым, но требует значительного времени и ресурсов. Во-вторых, это поддержание в боеготовности имеющегося советского парка, его техническое обслуживание и модернизация.

"Второй путь - это поддержание нашей авиационной техники советской, которая нам осталась от советского союза. Поддерживать в максимальной боевой готовности, модернизировать ее, ставить на нее современные системы обороны, современные системы вооружения, навигации, связи и так далее. Потому что, по нашим расчетам, некоторая техника, которую мы получили, еще продержится 10-15 лет", - пояснил Бардаков.

Он добавил, что поддержание боеготовности авиационной техники включает поиск и закупку запчастей за рубежом, импортозамещение, производство деталей силами украинских заводов и даже "каннибализацию" - снятие отдельных элементов с других вертолетов. По словам Бардакова, главное - чтобы техника была исправна и могла эффективно выполнять задачи.

Напомним

Два украинских вертолета Ми-8МТ, модернизированные компанией "МС Авиа-Грейд" в рамках государственного контракта, сейчас рискуют вернуться в войска без боевого оборудования. После передачи машин на капремонт установленное вооружение было демонтировано, а впоследствии арестовано по решению суда - несмотря на то, что техника соответствовала действующим украинским стандартам. Компанию-исполнителя к рекламационным процедурам не допустили, что делает невозможным выполнение гарантий. Причиной признания оборудования "неаутентичным" стало сравнение его с советско-российскими ГОСТами, а не с украинскими техническими условиями. Ситуация вызвала значительный резонанс из-за угрозы потери боеспособности техники во время войны.