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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
17:36 • 3980 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

Київ • УНН

 • 3794 перегляди

росія активно перешкоджає відновленню авіації України, викуповуючи деталі та поширюючи дезінформацію про її небезпечність. Експерти закликають до термінових заходів для порятунку галузі.

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

Після початку повномасштабного вторгнення росії авіаційна галузь України опинилася на межі зникнення. Попри те, що цивільна авіація фактично паралізована, саме авіаційна інфраструктура — аеродроми, ремонтні бази, фахівці — стала критичною частиною обороноздатності держави. Але росія намагається ліквідувати навіть ці залишки стратегічного потенціалу України.

росія цілеспрямовано протидіє відновленню та збереженню українського авіапарку, зриваючи закупівлі комплектуючих, впливаючи на міжнародні організації та просуваючи дезінформаційні кампанії. Про це ексклюзивно в інтерв'ю УНН розповів голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України, адвокат Руслан Мельниченко.

Є випадки, коли рф через свої структури викуповувала у третіх країнах деталі, які могли потрапити до України. Це боротьба на рівні логістичних маршрутів, санкцій, доступу до документації. І вона дуже агресивна. Наша здатність підняти в повітря гвинтокрил — це не символ, це фактор, який прямо впливає на хід війни 

- заявив Мельниченко.

Близько 90% авіаційної техніки, яка наразі використовується в Україні, має радянське походження. Йдеться насамперед про гвинтокрили Мі-8, Мі-17, літаки Антонова. І хоч техніка ще придатна до експлуатації, критично не вистачає запчастин, частина яких виготовлялася в росії або постачалась через її територію.

Спроби закупити комплектуючі у третіх країнах, де вони збереглись з радянських часів, стикаються з новими проблемами: росія активно викуповує такі деталі, щоб не допустити їх поставок до України. Водночас у самій Україні спостерігається парадокс: митниця або інші органи блокують вантажі через маркування "USSR" або "Russia", навіть якщо деталі були виготовлені до 1991 року.

Окрім прямої логістичної блокади, росія розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію щодо "небезпечності" української авіаційної техніки. Такі наративи просуваються навіть у міжнародних авіаційних структурах, де держава-агресор намагається впливати на сертифікації, стандарти безпеки та міжнародну довіру до українських авіакомпаній.

Попри критичне значення авіаційної галузі для військової логістики та національної безпеки, держава досі не створила чіткого правового поля для функціонування підприємств у нових умовах. Компанії бояться закупівель через ризик кримінального переслідування за "співпрацю з рф", навіть якщо жодного реального зв'язку немає.

Водночас саме ці підприємства обслуговують вертольоти ЗСУ, забезпечують медичну евакуацію та гуманітарну логістику.

"Сьогодні питання стоїть жорстко: або ми приймаємо зважене рішення і рятуємо галузь, або за 2–3 роки не буде вже що рятувати" — попередив Руслан Мельниченко.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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