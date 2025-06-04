россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

После начала полномасштабного вторжения россии авиационная отрасль Украины оказалась на грани исчезновения. Несмотря на то, что гражданская авиация фактически парализована, именно авиационная инфраструктура — аэродромы, ремонтные базы, специалисты — стала критической частью обороноспособности государства. Но россия пытается ликвидировать даже эти остатки стратегического потенциала Украины.

россия целенаправленно противодействует восстановлению и сохранению украинского авиапарка, срывая закупки комплектующих, влияя на международные организации и продвигая дезинформационные кампании. Об этом эксклюзивно в интервью УНН рассказал председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины, адвокат Руслан Мельниченко.

Есть случаи, когда рф через свои структуры выкупала в третьих странах детали, которые могли попасть в Украину. Это борьба на уровне логистических маршрутов, санкций, доступа к документации. И она очень агрессивная. Наша способность поднять в воздух вертолет — это не символ, это фактор, который напрямую влияет на ход войны - заявил Мельниченко.

Около 90% авиационной техники, которая сейчас используется в Украине, имеет советское происхождение. Речь идет прежде всего о вертолетах Ми-8, Ми-17, самолетах Антонова. И хотя техника еще пригодна к эксплуатации, критически не хватает запчастей, часть которых изготавливалась в россии или поставлялась через ее территорию.

Попытки закупить комплектующие в третьих странах, где они сохранились с советских времен, сталкиваются с новыми проблемами: россия активно выкупает такие детали, чтобы не допустить их поставок в Украину. В то же время в самой Украине наблюдается парадокс: таможня или другие органы блокируют грузы из-за маркировки "USSR" или "Russia", даже если детали были изготовлены до 1991 года.

Кроме прямой логистической блокады, россия развернула масштабную дезинформационную кампанию относительно "опасности" украинской авиационной техники. Такие нарративы продвигаются даже в международных авиационных структурах, где государство-агрессор пытается влиять на сертификации, стандарты безопасности и международное доверие к украинским авиакомпаниям.

Несмотря на критическое значение авиационной отрасли для военной логистики и национальной безопасности, государство до сих пор не создало четкого правового поля для функционирования предприятий в новых условиях. Компании боятся закупок из-за риска уголовного преследования за "сотрудничество с рф", даже если никакой реальной связи нет.

В то же время именно эти предприятия обслуживают вертолеты ВСУ, обеспечивают медицинскую эвакуацию и гуманитарную логистику.

"Сегодня вопрос стоит жестко: или мы принимаем взвешенное решение и спасаем отрасль, или через 2–3 года не будет уже что спасать" — предупредил Руслан Мельниченко.