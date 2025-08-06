Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов. УНН рассказывает, что известно о новой инициативе, какое оружие получит Украина, и кто уже объявил о финансировании.

Что известно о PURL

14 июля генсек НАТО направляется в Вашингтон, где встречается с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи в Белом доме стороны обсуждают поддержку украинской обороны от российской агрессии.

Тогда же между Трампом и Рютте было подписано соглашение о создании новой инициативы поддержки Украины, по которой она финансируется европейскими членами Альянса и Канадой, и будет состоять из регулярных пакетов стоимостью примерно 500 миллионов долларов каждый, которые будут содержать оборудование и боеприпасы, которые Украина определяет как оперативные приоритеты.

К ним относятся средства, которые Соединенные Штаты могут предоставлять в больших объемах, чем Европа и Канада сами по себе. Пакеты будут быстро формироваться и передаваться на регулярной основе.

Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны это знают, и мы сегодня заключили соглашение. Европейские страны знают это, и мы сегодня заключили соглашение, и я попрошу Марка говорить об этом, но сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем отправлять им оружие, а они за него будут платить. Мы, Соединенные Штаты, не будем получать никаких платежей, мы это не будем покупать, но мы это будем производить, а они за это будут платить - говорил тогда Трамп.

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Как работает инициатива

Украина регулярно формирует запрос на оборудование и боеприпасы - запрос утверждается верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR) - страна-член НАТО соглашается профинансировать закупку или предоставить необходимое вооружение - Украина получает вооружение благодаря логистике Североатлантического альянса через механизм NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Какую технику предполагается профинансировать

5 августа стало известно, что Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.

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Швеция, Норвегия и Дания внесут также около 500 млн долларов на инициативу PURL, включая ракеты Patriot, чтобы обеспечить ее возможность продолжать защищаться от России.

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В целом же США планируют продать странам НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. Эти поставки, включающие ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды, предназначены для дальнейшей передачи Украине.

США намерены продать НАТО вооружение примерно на 10 млрд долларов для дальнейшей передачи Украине