Эстония вызвала поверенного рф из-за дерзкого нарушения воздушного пространства тремя МИГ-31

Эксклюзив
12:05 • 11917 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 11482 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 17441 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 32013 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 32099 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 50155 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44523 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65198 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44889 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52606 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 25514 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 25279 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 20722 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 17678 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 18815 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 2056 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto

12:05 • 11923 просмотра
12:05 • 11923 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto

11:23 • 17448 просмотра
11:23 • 17448 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему

19 сентября, 06:26 • 50163 просмотра
19 сентября, 06:26 • 50163 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 57605 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 2056 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 1202 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 8656 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10362 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22919 просмотра
Эстония вызвала поверенного рф из-за дерзкого нарушения воздушного пространства тремя МИГ-31

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах рф для выражения протеста по поводу нарушения воздушного пространства 19 сентября. Три истребителя МИГ-31 рф без разрешения находились в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом 12 минут.

Эстония вызвала поверенного рф из-за дерзкого нарушения воздушного пространства тремя МИГ-31

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства Эстонии, которое произошло 19 сентября, передает УНН со ссылкой на МИД Эстонии.

Детали

По данным МИД, вторжение произошло над Финским заливом, где три истребителя МиГ-31 российской федерации без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в общей сложности 12 минут.

россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, с участием трех истребителей, вошедших в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким 

– сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По его словам, "все более масштабное испытание границ россией и растущая агрессивность должны быть встречены быстрым усилением политического и экономического давления".

Эстонские вооруженные силы также сообщили о нарушении.

Напомним

Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.

Антонина Туманова

