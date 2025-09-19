Эстония вызвала поверенного рф из-за дерзкого нарушения воздушного пространства тремя МИГ-31
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах рф для выражения протеста по поводу нарушения воздушного пространства 19 сентября. Три истребителя МИГ-31 рф без разрешения находились в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом 12 минут.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства Эстонии, которое произошло 19 сентября, передает УНН со ссылкой на МИД Эстонии.
Детали
По данным МИД, вторжение произошло над Финским заливом, где три истребителя МиГ-31 российской федерации без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в общей сложности 12 минут.
россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, с участием трех истребителей, вошедших в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким
По его словам, "все более масштабное испытание границ россией и растущая агрессивность должны быть встречены быстрым усилением политического и экономического давления".
Эстонские вооруженные силы также сообщили о нарушении.
Напомним
Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.