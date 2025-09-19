Два российских истребителя совершили опасный пролет возле нефтегазовой платформы Польши

Польская пограничная служба сообщила о низком пролете двух российских истребителей вблизи нефтегазовой платформы Petrobaltic, пишет УНН.

Два истребителя российских ВВС совершили низкий пролет вблизи нефтегазовой платформы Petrobaltic. Польские службы безопасности постоянно контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, даже за пределами польских территориальных вод - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство над Финским заливом. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это серьезной и неприемлемой провокацией.

