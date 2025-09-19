$41.250.05
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 9124 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 11866 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 23244 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 19700 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 25878 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 36152 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 38646 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 55566 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 46230 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Два российских истребителя совершили опасный пролет возле нефтегазовой платформы Польши

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Польская пограничная служба зафиксировала низкий пролет двух российских истребителей вблизи нефтегазовой платформы Petrobaltic. Польские службы безопасности контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры.

Два российских истребителя совершили опасный пролет возле нефтегазовой платформы Польши

Польская пограничная служба сообщила о низком пролете двух российских истребителей вблизи нефтегазовой платформы Petrobaltic, пишет УНН.

Два истребителя российских ВВС совершили низкий пролет вблизи нефтегазовой платформы Petrobaltic. Польские службы безопасности постоянно контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, даже за пределами польских территориальных вод 

- говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство над Финским заливом. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это серьезной и неприемлемой провокацией.

российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления: Зеленский о российских самолетах в Эстонии19.09.25, 21:28 • 282 просмотра

Алена Уткина

Новости Мира
НАТО
МиГ-31
Эстония
Польша