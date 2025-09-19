"Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать": МИД Эстонии ответил на нарушение их воздушного пространства

Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. На нарушение отреагировали силы НАТО, после чего самолеты РФ были вынуждены покинуть территорию. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра обороны Эстонии Кристена Михала.

Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение абсолютно неприемлемо. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 - отметил он.

По его словам, правительство страны приняло решение обратиться к Альянсу для проведения консультаций по статье 4 Североатлантического договора. Это означает, что союзники соберутся для обсуждения ситуации и возможных коллективных ответных шагов.

Статья 4 предусматривает, что любой член НАТО может созвать союзников, если считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Напомним

Этим утром 3 российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

