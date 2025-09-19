$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 12112 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 13859 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 17425 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 29528 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 22083 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 29283 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37216 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 41591 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 58338 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
"Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать": МИД Эстонии ответил на нарушение их воздушного пространства

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии, на что отреагировали силы НАТО. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО для консультаций по статье 4 Североатлантического договора.

"Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать": МИД Эстонии ответил на нарушение их воздушного пространства

Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. На нарушение отреагировали силы НАТО, после чего самолеты РФ были вынуждены покинуть территорию. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра обороны Эстонии Кристена Михала.

Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение абсолютно неприемлемо. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4

- отметил он.

По его словам, правительство страны приняло решение обратиться к Альянсу для проведения консультаций по статье 4 Североатлантического договора. Это означает, что союзники соберутся для обсуждения ситуации и возможных коллективных ответных шагов.

Статья 4 предусматривает, что любой член НАТО может созвать союзников, если считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Напомним

Этим утром 3 российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Вероника Марченко

