российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"

19:32
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Эксклюзивы
В Нидерландах заявили, что места для украинских беженцев заканчиваются
9 сентября, 14:19
Кабмин ускорил печать и отправку повесток
9 сентября, 15:16
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп
9 сентября, 16:20
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника
9 сентября, 16:51
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку
18:24
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника
9 сентября, 16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"

Киев • УНН

 • 914 просмотра

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"

В ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, мониторинговые каналы.

Подробности

Около 01:13, 10 сентября, украинские Воздушные силы сообщили, что российская армия запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед".

БпЛА в Польше курсом на запад, город Замосць

- сообщили Воздушные силы.

Замосць - исторический город в восточной части Польши, расположенный в Люблинском воеводстве. Город расположен примерно в 60 километрах от украинской границы.

Позже ВС отредактировали свое сообщение и убрали упоминание о дронах в Польше.

По информации мониторинговых каналов, один из шахедов летит в направлении на Rzeszow.

Сейчас аэропорт "Rzeszow" закрыт из-за "незапланированной военной активности", - говорится в сообщении.

Напомним, российский диктатор владимир путин начал новый этап войны против Украины после возвращения из Китая. Это подтверждается атакой на здание Кабинета министров в Киеве, которая произошла впервые за три года полномасштабного вторжения.  

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы
10.09.25, 00:21

Вита Зеленецкая

