российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"
Киев • УНН
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
В ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, мониторинговые каналы.
Подробности
Около 01:13, 10 сентября, украинские Воздушные силы сообщили, что российская армия запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед".
БпЛА в Польше курсом на запад, город Замосць
Замосць - исторический город в восточной части Польши, расположенный в Люблинском воеводстве. Город расположен примерно в 60 километрах от украинской границы.
Позже ВС отредактировали свое сообщение и убрали упоминание о дронах в Польше.
По информации мониторинговых каналов, один из шахедов летит в направлении на Rzeszow.
Сейчас аэропорт "Rzeszow" закрыт из-за "незапланированной военной активности", - говорится в сообщении.
Напомним, российский диктатор владимир путин начал новый этап войны против Украины после возвращения из Китая. Это подтверждается атакой на здание Кабинета министров в Киеве, которая произошла впервые за три года полномасштабного вторжения.
