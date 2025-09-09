путін змінив стратегію війни після візиту до Китаю - The Times
Київ • УНН
Російський диктатор Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України після повернення з Китаю. Це підтверджується атакою на будівлю Кабінету міністрів у Києві, що сталася вперше за три роки повномасштабного вторгнення.
Деталі
Упевненість путіна посилилася після переговорів із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами. Підтвердженням такої підтримки стала одна з найбільших з початку війни повітряних атак на столицю України.
Внаслідок ударів було пошкоджено урядову будівлю - уперше за понад три роки повномасштабного вторгнення. Прихильники жорсткої лінії в москві давно закликали кремль завдати удару по "центрах прийняття рішень" України, а путін у листопаді попередив, що вони можуть стати мішенню для російських ракет, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа.
Також повідомляється, що удар було нанесено ракетою "Іскандер".
