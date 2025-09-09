$41.220.13
путін змінив стратегію війни після візиту до Китаю - The Times

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Російський диктатор Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України після повернення з Китаю. Це підтверджується атакою на будівлю Кабінету міністрів у Києві, що сталася вперше за три роки повномасштабного вторгнення.

путін змінив стратегію війни після візиту до Китаю - The Times

російський диктатор володимир путін після повернення з Китаю почав новий етап війни проти України. Саме тоді було атаковано будівлю Кабінету міністрів в Києві, повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Упевненість путіна посилилася після переговорів із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами. Підтвердженням такої підтримки стала одна з найбільших з початку війни повітряних атак на столицю України.

Внаслідок ударів було пошкоджено урядову будівлю - уперше за понад три роки повномасштабного вторгнення. Прихильники жорсткої лінії в москві давно закликали кремль завдати удару по "центрах прийняття рішень" України, а путін у листопаді попередив, що вони можуть стати мішенню для російських ракет, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. 

Також повідомляється, що удар було нанесено ракетою "Іскандер". 

Ракета "Іскандер", яка вдарила по Кабміну містила понад 30 іноземних деталей09.09.25, 04:35 • 3110 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
The Times
Пекін
Іскандер (ОТРК)
Сі Цзіньпін
Китай
Київ