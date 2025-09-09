$41.220.13
8 сентября, 21:35 • 3414 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 16193 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 30236 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 33411 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 26910 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47331 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26799 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 27491 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 27014 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27605 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины после возвращения из Китая. Это подтверждается атакой на здание Кабинета министров в Киеве, произошедшей впервые за три года полномасштабного вторжения.

Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times

Российский диктатор Владимир Путин после возвращения из Китая начал новый этап войны против Украины. Именно тогда было атаковано здание Кабинета министров в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Уверенность Путина усилилась после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине, где обсуждалось сотрудничество между странами. Подтверждением такой поддержки стала одна из крупнейших с начала войны воздушных атак на столицу Украины.

В результате ударов было повреждено правительственное здание – впервые за более чем три года полномасштабного вторжения. Сторонники жесткой линии в Москве давно призывали Кремль нанести удар по "центрам принятия решений" Украины, а Путин в ноябре предупредил, что они могут стать мишенью для российских ракет, говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 7 сентября Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. 

Также сообщается, что удар был нанесен ракетой "Искандер". 

Ракета "Искандер", ударившая по Кабмину, содержала более 30 иностранных деталей09.09.25, 04:35 • 3102 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Таймс
Пекин
9К720 Искандер
Си Цзиньпин
Китай
Киев