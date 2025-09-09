Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times
Киев • УНН
Российский диктатор Владимир Путин начал новый этап войны против Украины после возвращения из Китая. Это подтверждается атакой на здание Кабинета министров в Киеве, произошедшей впервые за три года полномасштабного вторжения.
Детали
Уверенность Путина усилилась после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине, где обсуждалось сотрудничество между странами. Подтверждением такой поддержки стала одна из крупнейших с начала войны воздушных атак на столицу Украины.
В результате ударов было повреждено правительственное здание – впервые за более чем три года полномасштабного вторжения. Сторонники жесткой линии в Москве давно призывали Кремль нанести удар по "центрам принятия решений" Украины, а Путин в ноябре предупредил, что они могут стать мишенью для российских ракет, говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 7 сентября Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар.
Также сообщается, что удар был нанесен ракетой "Искандер".
