Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Київ • УНН
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про першу атаку на будівлю Уряду України. Удар було завдано ракетою "Іскандер".
Ворог вперше атакував будівлю Уряду України, удар було нанесено ракетою Іскандер. Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час розмови із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, передає УНН.
Поінформував про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю Уряду України - удар було нанесено ракетою Іскандер
Додамо
Глава офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Йшлося про гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти росії та координацію дій із партнерами.