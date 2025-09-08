$41.220.13
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 1392 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 9126 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 12781 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 34658 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
12:10 • 22804 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24498 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25746 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26400 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29539 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про першу атаку на будівлю Уряду України. Удар було завдано ракетою "Іскандер".

Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак

Ворог вперше атакував будівлю Уряду України, удар було нанесено ракетою Іскандер. Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час розмови із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, передає УНН.

Поінформував про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю Уряду України - удар було нанесено ракетою Іскандер 

- повідомив Єрмак.

Додамо

Глава офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Йшлося про гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти росії та координацію дій із партнерами.

Антоніна Туманова

