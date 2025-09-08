Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак провів розмову з Держсекретарем США Марко Рубіо. Обговорювалися гарантії безпеки, оборонна підтримка України та посилення санкцій проти росії.
Глава офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Йшлося про гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти росії та координацію дій із партнерами, передає УНН.
Деталі
Глава ОП поінформував про постійні удари росіян, які атакують міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю Уряду України - удар було нанесено балістичною ракетою Іскандер.
путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну08.09.25, 16:32 • 2050 переглядiв
... обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти росії та координацію дій із партнерами. путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на рф. Стійкий мир - наша мета, якої маємо досягти
Америка готова взяти участь: Зеленський про гарантії безпеки для України05.09.25, 12:43 • 3592 перегляди
Крім того, глава ОП подякував за лідерство Президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу, а також Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру.
Продовжуємо роботу
ISW: путін своїми заявами намагається залякати Захід і знівелювати ідею гарантій безпеки для України06.09.25, 08:26 • 14642 перегляди