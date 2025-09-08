$41.220.13
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 5492 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 11531 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 33563 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 25539 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 22303 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24185 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25573 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26278 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29437 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф

Глава ОП Андрій Єрмак провів розмову з Держсекретарем США Марко Рубіо. Обговорювалися гарантії безпеки, оборонна підтримка України та посилення санкцій проти росії.

Глава офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Йшлося про  гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти росії та координацію дій із партнерами, передає УНН.

Деталі

Глава ОП поінформував про постійні удари росіян, які атакують міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю Уряду України - удар було нанесено балістичною ракетою Іскандер.

путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну

... обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти росії та координацію дій із партнерами. путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на рф. Стійкий мир - наша мета, якої маємо досягти 

- повідомив Єрмак.

Америка готова взяти участь: Зеленський про гарантії безпеки для України

Крім того, глава ОП подякував за лідерство Президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу, а також Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру.

Продовжуємо роботу 

- резюмував Єрмак.

ISW: путін своїми заявами намагається залякати Захід і знівелювати ідею гарантій безпеки для України

Антоніна Туманова

